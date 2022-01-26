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Сильный ветер и мокрый снег. В Украине потеплеет, но объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Среда 26 января 2022 15:23
Сильный ветер и мокрый снег. В Украине потеплеет, но объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в четверг будет снег и мокрый снег, начнет усиливаться ветер до штормовых значений. Сначала сильный ветер будет на западе и севере, а послезавтра, в пятницу, практически везде в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу синоптика Натальи Диденко.

По ее данным, температура воздуха самой низкой ожидается в восточной части и на северо-востоке, ночью до -9-13, днем -3-8 градусов. На севере теплее всего будет в Житомирской и Киевской областях, днем 0-2 градуса. В Черниговской и Сумской областях -4-7 градусов.

На западе от -2 мороза до +2 тепла. Вместе с тем, в Винницкой области около нуля, Кропивницкий по районам и Черкасская область -1-3 градуса, Полтавская область, Днепр с районами -3-7 градусов.

Сильный ветер и мокрый снег. В Украине потеплеет, но объявлено штормовое предупреждение

На юге в Одесской области 0+1 градус, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму 0-3 градуса мороза, в Запорожской области -2-5 градусов.

В Киеве 27-го января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах дополнительная каша, гололедица.

Ветер с запада завтра усилится во второй половине дня. В течение дня четверга температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от -2 мороза до +1 тепла.

Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, отметила синоптик.

Прогноз УкрГидрометцентра

В западных, днем и в северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег, на западе страны с дождем; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Сильный ветер и мокрый снег. В Украине потеплеет, но объявлено штормовое предупреждение

Температура в западных областях ночью 0-5 мороза, днем от -2 мороза до +3 тепла; в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью -8-13, днем -3-8 мороза; на остальной территории ночью -5-10 мороза, днем от -4 мороза до +1 тепла.

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