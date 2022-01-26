ГБР вызывает на допрос Порошенко: названа дата
Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос. Государственное бюро расследований назначило дату - 31 января.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.
"В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11.00 31 января 2022 года", - сообщили в ГБР.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что бывший президент выполнил решение суда в части передачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января "уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда".
Отметим, Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.
Печерский районный суд Киева ранее избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности:
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу;
- прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
- не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы.