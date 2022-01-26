ГБР вызывает на допрос Порошенко: названа дата

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГБР .

"В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11.00 31 января 2022 года", - сообщили в ГБР.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что бывший президент выполнил решение суда в части передачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января "уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда".

Отметим, Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: