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Партия Путина инициировала официальные военные поставки для "ЛДНР"

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Москва, Среда 26 января 2022 15:46
Партия Путина инициировала официальные военные поставки для "ЛДНР" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Партия "Единая Россия", которая является правящей в Российской Федерации, инициирует официальные военные поставки для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. В частности, президента Владимира Путина просят "оказать помощь в виде поставок военной продукции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Единой России".

В заявлении главы фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева говорится, что поставки оружия в Украину и "истерия в мировых СМИ" якобы выглядят как подготовка к боевым действиям.

"Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях "ЛНР" и "ДНР"... В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан", - отметил Васильев.

Отметим, сегодня первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что Москва должна заняться поставками отдельных видов вооружений для "ЛДНР" на фоне поставок оружия Украине от западных союзников.

"В этих условиях Россия должна оказать "Луганской и Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - заявил он.

Напомним, данную инициативу уже прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в вопросе Донбасса нужно выполнить минские соглашения, тогда и отпадут все вопросы о военных поставках.

Также ранее стало известно, что в Государственной думе РФ рассмотрят признание так называемых "ЛДНР" в феврале.

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