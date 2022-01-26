Публиковать не будут. Блинкен раскрыл содержание письменного ответа США на "гарантии безопасности" России
Сегодня, 26 января, Соединенные Штаты Америки предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл ее содержание.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Блинкена во время пресконференции.
В письменном ответе были изложены мнения США и их союзников. В то же время была дана оценка "беспокойствам" России и указаны те сферы, в которых Вашингтон и Кремль могут найти общий язык.
"Мы уверены, что наши принципы, которыми мы руководствуемся, в том числе относительно территориальной целостности и суверенитета Украины и права каждой страны самостоятельно принимать решения относительно вступления в альянсы, мы должны принять взаимные прозрачные меры в отношении ядерного потенциала и военных учений в Европе", - заявил Блинкен.
По словам Блинкена в ответе также был затронут вопрос контроля над вооружением. США готовы заключить дополнительные соглашения на этот счет.
Госсекретарь добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с Кремлем, если Россия прекратит деэскалацию и агрессию в отношении Украины.
"Наш ответ скоординирован с Украиной и Европой. Мы учли их мнение и пожелания в нашем ответе Москве", - добавил Блинкен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАТО также планирует предоставить России свой письменный ответ на "гарантии безопасности" параллельно с США.
Также в Министерстве иностранных дел России сегодня подтвердили получение от Соединенных Штатов письменного ответа относительно "гарантий безопасности".