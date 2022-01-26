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Публиковать не будут. Блинкен раскрыл содержание письменного ответа США на "гарантии безопасности" России

Новина українською →
Среда 26 января 2022 19:57
Публиковать не будут. Блинкен раскрыл содержание письменного ответа США на "гарантии безопасности" России Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 26 января, Соединенные Штаты Америки предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности". Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл ее содержание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Блинкена во время пресконференции.

В письменном ответе были изложены мнения США и их союзников. В то же время была дана оценка "беспокойствам" России и указаны те сферы, в которых Вашингтон и Кремль могут найти общий язык.

"Мы уверены, что наши принципы, которыми мы руководствуемся, в том числе относительно территориальной целостности и суверенитета Украины и права каждой страны самостоятельно принимать решения относительно вступления в альянсы, мы должны принять взаимные прозрачные меры в отношении ядерного потенциала и военных учений в Европе", - заявил Блинкен.

По словам Блинкена в ответе также был затронут вопрос контроля над вооружением. США готовы заключить дополнительные соглашения на этот счет.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон готов сотрудничать с Кремлем, если Россия прекратит деэскалацию и агрессию в отношении Украины.

"Наш ответ скоординирован с Украиной и Европой. Мы учли их мнение и пожелания в нашем ответе Москве", - добавил Блинкен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАТО также планирует предоставить России свой письменный ответ на "гарантии безопасности" параллельно с США.

Также в Министерстве иностранных дел России сегодня подтвердили получение от Соединенных Штатов письменного ответа относительно "гарантий безопасности".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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