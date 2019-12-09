Нормандская встреча началась в Париже

В Париже началась нормандская встреча 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон начали переговоры.

РБК-Украина писало, что лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец.

Напомним, глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования президента Украины к своему российскому коллеге Владимиру Путине. Полное и постоянное прекращение огня, украинский контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по украинскому законодательству - основные элементы позиции.

Ранее сообщалось, что нормандские нереговоры будут длиться около трех часов.

Кроме того, после нормандской встречи состоятся двусторонние переговоры Зеленского и Путина. Российские СМИ писали, что с Путиным в Париж прилетели также глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

С украинской стороны будут исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Стороны, скорее всего, будут обсуждать ситуацию на Донбассе и газовые вопросы.