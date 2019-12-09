ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец

Новости » Политика     09.12.2019 - 16:11
Лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец
Фото: Нормандская четверка (РБК-Украина)

Зеленский, Путин, Макрон и Меркель прибыли в Елисейский дворец

В понедельник, 9 декабря, лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французкий лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец.

Первой во дворец прибыла Меркель, ее встретил Макрон. Следующим прибыл Зеленский. Последним прибыл Путин. Отметим, сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится нормандская встреча.

В пресс-службе Офиса украинского президента сообщили, что сразу после приезда в Елисейский дворец Зеленский начал двухстороннюю встречу с Макроном.

"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в рамках нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.

Германия надеется на "новый импульс" в мирных переговорах по Донбассу по итогам нормандской встречи. В Париже ожидают от нормандского саммита прогресса в выполнении минских договоренностей по разрешению ситуации на Донбассе.

Однако, сообщалось, что на нормандской встрече в Париже Путин займет жесткую позицию в отношении последовательности выполнений пунктов минских соглашений по Донбассу.

РБК-Украина писало, что глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования Зеленского к Путину. Помимо урегулирования ситуации на Донбассе, лидеры Украины и России также затронут тему заключения газового контракта между странами.

После нормандской встречи планируются двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.

Лидеры нормандской четверки встречаются в Париже: онлайн Первая встреча Зеленского и Путина: главное
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинАнгела МеркельЭммануэль Макрон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь