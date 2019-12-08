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Неважно, за общим столом или тет-а-тет: в МИД назвали требования Зеленского к Путину

Новости » Политика     08.12.2019 - 20:26
Неважно, за общим столом или тет-а-тет: в МИД назвали требования Зеленского к Путину
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пристайко назвал главные условия Зеленского к Путину на встрече в Париже

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования президента Украины Владимира Зеленского к своему российскому коллеге Владимиру Путину на встрече 9 декабря. Об этом министр написал у себя в Twitter-аккаунте.

Пристайко назвал главные условия Зеленского к Путину на встрече, которая состоится завтра в Париже.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - написал он.

Напомним, стал известен график проведения саммита представителей "нормандской четверки", который состоится завтра, 9 декабря, в Париже. Завтра состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и президента РФ Владимира Путина пока нет. По данным российского журналиста Дмитрия Смирнова, у Путина завтра в Париже запланирована встреча с Зеленским.

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Новости Украины МИД УкраиныВадим ПристайкоНормандский формат
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