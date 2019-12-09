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Нормандская встреча началась в Париже

Новости » Политика     09.12.2019 - 18:21
Нормандская встреча началась в Париже
Фото: лидеры "нормандской четверки" (коллаж РБК-Украина)

Нормандская встреча при участии Зеленского, Путина, Меркель и Макрона началась

В Париже началась нормандская встреча 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон начали переговоры.

Зустріч «нормандської четвірки»

Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини

Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 9 грудня 2019 р.

РБК-Украина писало, что лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец.

Напомним, глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования президента Украины к своему российскому коллеге Владимиру Путине. Полное и постоянное прекращение огня, украинский контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по украинскому законодательству - основные элементы позиции.

Ранее сообщалось, что нормандские нереговоры будут длиться около трех часов.

Кроме того, после нормандской встречи состоятся двусторонние переговоры Зеленского и Путина. Российские СМИ писали, что с Путиным в Париж прилетели также глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

С украинской стороны будут исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Стороны, скорее всего, будут обсуждать ситуацию на Донбассе и газовые вопросы.

Зеленский после встречи с Макроном начал переговоры с Меркель Путин и Зеленский в Париже: кто вошел в делегации президентов
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПарижНормандский формат
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