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Нормандська зустріч почалася в Парижі

Новини » Політика     09.12.2019 - 18:21
Нормандська зустріч почалася в Парижі
Фото: лідери "нормандської четвірки" (колаж РБК-Україна)

Нормандська зустріч за участю Зеленського, Путіна, Меркель і Макрона почалася

У Парижі почалася нормандська зустріч 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і французький лідер Еммануель Макрон почали переговори.

Зустріч «нормандської четвірки»

Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини

Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 9 грудня 2019 р.

РБК-Україна писало, що лідери "нормандської четвірки" прибули в Єлисейський палац.

Нагадаємо, глава міністерства закордонних справ Вадим Пристайко назвав вимоги президента України до свого російського колеги Володимира Путіна. Повне і постійне припинення вогню, український контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння та виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за українським законодавством - основні елементи позиції.

Раніше повідомлялося, що нормандські переговори триватимуть близько трьох годин.

Крім того, після нормандської зустрічі відбудуться двосторонні переговори Зеленського і Путіна. Російські ЗМІ писали, що з Путіним в Париж прилетіли також глава "Газпрому" Олексій Міллер, міністр енергетики РФ Олександр Новак, помічники президента Росії Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

З української сторони будуть виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель. Сторони, швидше за все, будуть обговорювати ситуацію на Донбасі і газові питання.

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