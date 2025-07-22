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ДТЕК набирає студентів на дуальне навчання з подальшою роботою в енергетиці

Вівторок 22 липня 2025 20:49
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ДТЕК набирає студентів на дуальне навчання з подальшою роботою в енергетиці Фото: ДТЕК набирає студентів на дуальне навчання з подальшою роботою в енергетиці (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК набирає студентів на дуальну форму навчання в операторах системи розподілу, де вони можуть поєднувати навчання з роботою в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"У першому півріччі 2025 року до проєкту дуальної освіти в операторах системи розподілу ДТЕК Мережі долучилися ще 13 студентів, і загальна кількість учасників сягнула 428 осіб. В серпні набір студентів на дуальну форму навчання продовжується. Подати заявки на участь в проєкті дуальної освіти можна у куратора групи у навчальному закладі. Такі ініціативи - це не лише можливість для молоді побачити перспективи в енергетиці, а й реальний шанс стати частиною її майбутнього вже сьогодні", - йдеться в ньому.

Зазначається, що проєкт поєднує теоретичне навчання з практикою на підприємствах, що дозволяє студентам здобувати реальні навички, а компанії - формувати кадровий резерв та залучати молодих спеціалістів.

Зокрема, наразі ДТЕК Мережі співпрацює з 27 навчальними закладами у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях - 13 університетами та 14 коледжами.

"Ми бачимо, як дуальна освіта змінює підхід до підготовки фахівців. Молодь отримує практичні навички, знайомиться з сучасним обладнанням і технологіями, а ми - мотивованих працівників, які вже знають специфіку роботи. Це інвестиція в майбутнє енергетики України", - зазначила Аліна Бондаренко, генеральна директорка ДТЕК Мережі.

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