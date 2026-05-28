Без НМТ і відриву від служби: як військовим ВМС отримати освіту на пільгових умовах

Сьогодні військовослужбовці Військово-Морських Сил мають можливість здобувати освіту паралельно зі службою. Без відриву від виконання бойових завдань, у дистанційному форматі та на пільгових умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу 3-го центру рекрутингу ВМС.
Головне:
Відповідний проєкт реалізується за сприяння громадської організації "Наші мрії" в межах меморандуму між:
Програма "Вступ 2026" передбачає можливість отримати:
Головна особливість проєкту - військовослужбовцям не потрібно залишати службу або брати додаткові відпустки для навчання.
Тобто освітній процес повністю адаптований під специфіку військової служби.
Всі заняття, сесії, заліки та іспити - проходять онлайн.
При цьому викладачі підлаштовують графік під ротації, відпустки, бойові чергування та інші службові обставини військового.
"Таким чином, людина може одночасно продовжувати службу та здобувати освіту - від повної загальної середньої до магістерського рівня", - пояснили українцям.
Першочергово проєкт орієнтований на учасників бойових дій (УБД).
Але за наявності вільних бюджетних місць до навчання можуть долучатися й інші військовослужбовці.
Передбачена також можливість "делегувати" право на навчання членам сімей військових:
"Тобто якщо боєць не має можливості або бажання навчатися самостійно, він може рекомендувати одного члена родини на одне потенційне місце", - розповіли у центрі рекрутингу.
У межах проєкту "Вступ 2026" передбачені спрощені умови вступу:
При цьому співбесіда проводиться з таких предметів:
Для тих, хто вже має магістерський рівень та хоче здобути другу вищу освіту або ж вступити до аспірантури, пільгові умови навчання визначаються індивідуально.
Для участі в програмі необхідно подати такі документи:
Крім того діючим військовослужбовцям - після розподілу до навчального закладу - необхідно отримати витяг із наказу про дозвіл на навчання.
У 2026 році до проєкту вже долучені сім закладів вищої освіти (у Києві, Дніпрі, Харкові та Запоріжжі):
За словами організаторів проєкту, кількість партнерських закладів зростає щороку (раніше у проєкті брали участь лише чотири виші, а зараз їх уже сім).
У майбутньому планується подальше збільшення їх кількості.
В цілому військовослужбовці можуть обрати найбільш бажану спеціальність із широкого переліку - від технічних чи IT-напрямів до гуманітарних та управлінських.
При цьому серед найпопулярніших напрямів навчання згадуються такі:
Повідомляється також, що через високий попит на окремі спеціальності кількість заявок інколи перевищує наявність бюджетних місць.
"У такому випадку кандидатам можуть запропонувати альтернативний напрям підготовки на тих самих умовах", - пояснили громадянам.
За словами організаторів проєкту, попит на цю освітню програму постійно зростає.
Так, у 2024 році документи на участь в ній подали близько 200 осіб, а станом на травень 2026 року - вже понад 300 (і надходження заявок триває).
У ВМС наголошують: розвиток освітніх можливостей для військових є не лише соціальною підтримкою, а й важливою складовою професійного розвитку особового складу.
"Адже, треба пам'ятати, що отримання офіцерського звання і відповідно кар'єрне зростання можливе лише за наявності вищої освіти", - нагадали українцям.
Сьогодні проєкт продовжує розширюватися в напрямку залучення більшої кількості навчальних закладів і розширення доступних спеціальностей.
Крім того, завдяки співпраці ВМС і ГО "Наші мрії", активно впроваджується можливість подачі заявки на отримання освіти через "Армія+".
Отже, дедалі більше представників ВМС отримають шанс здобути освіту навіть під час служби.
Щоб не пропустити свій шанс на освіту без відриву від служби військовим радять звертатись до 3-го центру рекрутингу ВМС:
