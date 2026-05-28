Без НМТ і відриву від служби: як військовим ВМС отримати освіту на пільгових умовах

Головне: Навчання без відпусток : військовослужбовці ВМС можуть здобувати освіту онлайн просто під час служби - графік пар та іспитів адаптують під ротації й бойові чергування.

: військовослужбовці ВМС можуть здобувати освіту онлайн просто під час служби - графік пар та іспитів адаптують під ротації й бойові чергування. Спрощений вступ : для зарахування на бюджет не потрібно складати НМТ, достатньо пройти співбесіду з різних предметів.

: для зарахування на бюджет не потрібно складати НМТ, достатньо пройти співбесіду з різних предметів. Пільги для родин : якщо сам боєць не має змоги вчитися, він може "делегувати" своє право на безкоштовну освіту одному з членів сім'ї (найближчим родичам).

: якщо сам боєць не має змоги вчитися, він може "делегувати" своє право на безкоштовну освіту одному з членів сім'ї (найближчим родичам). Широкий вибір : навчатись можна на одній із найпопулярніших цивільних спеціальностей (від кібербезпеки чи IT до журналістики й менеджменту) у семи вишах України.

: навчатись можна на одній із найпопулярніших цивільних спеціальностей (від кібербезпеки чи IT до журналістики й менеджменту) у семи вишах України. Обмежені строки: подати документи в межах проєкту необхідно до 1 липня.

Як військові можуть навчатися без відриву від служби

Українцям розповіли, що військовослужбовці ВМС можуть навчатися просто під час служби.

Відповідний проєкт реалізується за сприяння громадської організації "Наші мрії" в межах меморандуму між:

ВМС ЗСУ;

закладами вищої освіти.

Програма "Вступ 2026" передбачає можливість отримати:

або повну загальну середню освіту;

або професійно-технічну освіту;

або вищу освіту.

Головна особливість проєкту - військовослужбовцям не потрібно залишати службу або брати додаткові відпустки для навчання.

Тобто освітній процес повністю адаптований під специфіку військової служби.

Всі заняття, сесії, заліки та іспити - проходять онлайн.

При цьому викладачі підлаштовують графік під ротації, відпустки, бойові чергування та інші службові обставини військового.

"Таким чином, людина може одночасно продовжувати службу та здобувати освіту - від повної загальної середньої до магістерського рівня", - пояснили українцям.

Хто може взяти участь у проєкті

Першочергово проєкт орієнтований на учасників бойових дій (УБД).

Але за наявності вільних бюджетних місць до навчання можуть долучатися й інші військовослужбовці.

Передбачена також можливість "делегувати" право на навчання членам сімей військових:

дружинам (чоловікам);

дітям;

близьким родичам.

"Тобто якщо боєць не має можливості або бажання навчатися самостійно, він може рекомендувати одного члена родини на одне потенційне місце", - розповіли у центрі рекрутингу.

Що відомо про спрощені умови вступу

У межах проєкту "Вступ 2026" передбачені спрощені умови вступу:

прийом на навчання - без національного мультипредметного тесту (НМТ);

зарахування - на основі онлайн-співбесіди;

подача документів - до 1 липня;

зарахування на бюджетні місця за квотою - до 11 серпня.

При цьому співбесіда проводиться з таких предметів:

Українська мова;

Історія України;

Математика;

один предмет на вибір.

Для тих, хто вже має магістерський рівень та хоче здобути другу вищу освіту або ж вступити до аспірантури, пільгові умови навчання визначаються індивідуально.

Які документи треба підготувати для вступу

Для участі в програмі необхідно подати такі документи:

посвідчення УБД або довідку форми №6 (копію);

паспорт або ID-картку (копію);

витяг про місце реєстрації;

ідентифікаційний код (копію);

дві фотокартки 3х4;

документ про наявний рівень освіти (копію).

Крім того діючим військовослужбовцям - після розподілу до навчального закладу - необхідно отримати витяг із наказу про дозвіл на навчання.

Які заклади освіти долучились до проєкту

У 2026 році до проєкту вже долучені сім закладів вищої освіти (у Києві, Дніпрі, Харкові та Запоріжжі):

Національний університет "Запорізька політехніка";

Запорізький національний університет;

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій;

Маріупольський державний університет;

Університет митної справи та фінансів;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

За словами організаторів проєкту, кількість партнерських закладів зростає щороку (раніше у проєкті брали участь лише чотири виші, а зараз їх уже сім).

У майбутньому планується подальше збільшення їх кількості.

Які спеціальності доступні для військових

В цілому військовослужбовці можуть обрати найбільш бажану спеціальність із широкого переліку - від технічних чи IT-напрямів до гуманітарних та управлінських.

При цьому серед найпопулярніших напрямів навчання згадуються такі:

"Кібербезпека та захист інформації";

"Комп'ютерна інженерія";

"Інженерія програмного забезпечення";

"Системний аналіз та наука про дані";

"Автоматизація та робототехніка";

"Журналістика";

"Менеджмент";

"Агроінженерія";

"Публічне управління";

"Міжнародні економічні відносини";

"Соціальна робота";

"Політологія";

"Туризм";

"Архітектура та будівництво".

Повідомляється також, що через високий попит на окремі спеціальності кількість заявок інколи перевищує наявність бюджетних місць.

"У такому випадку кандидатам можуть запропонувати альтернативний напрям підготовки на тих самих умовах", - пояснили громадянам.

Як розширюється проєкт і куди звертатись

За словами організаторів проєкту, попит на цю освітню програму постійно зростає.

Так, у 2024 році документи на участь в ній подали близько 200 осіб, а станом на травень 2026 року - вже понад 300 (і надходження заявок триває).

У ВМС наголошують: розвиток освітніх можливостей для військових є не лише соціальною підтримкою, а й важливою складовою професійного розвитку особового складу.

"Адже, треба пам'ятати, що отримання офіцерського звання і відповідно кар'єрне зростання можливе лише за наявності вищої освіти", - нагадали українцям.

Сьогодні проєкт продовжує розширюватися в напрямку залучення більшої кількості навчальних закладів і розширення доступних спеціальностей.

Крім того, завдяки співпраці ВМС і ГО "Наші мрії", активно впроваджується можливість подачі заявки на отримання освіти через "Армія+".

Отже, дедалі більше представників ВМС отримають шанс здобути освіту навіть під час служби.

Щоб не пропустити свій шанс на освіту без відриву від служби військовим радять звертатись до 3-го центру рекрутингу ВМС: