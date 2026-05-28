Общество Образование Деньги Изменения Экология

Без НМТ и отрыва от службы: как военным ВМС получить образование на льготных условиях

15:58 28.05.2026 Чт
5 мин
Выбирать между боевыми заданиями и парами в университете - больше не нужно
aimg Ирина Костенко
Все занятия, сессии, зачеты и экзамены - проходят онлайн (фото иллюстративное: Getty Images)

Сегодня военнослужащие Военно-Морских Сил имеют возможность получать образование параллельно со службой. Без отрыва от выполнения боевых задач, в дистанционном формате и на льготных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 3-го центра рекрутинга ВМС.

Главное:

  • Обучение без отпусков: военнослужащие ВМС могут получать образование онлайн прямо во время службы - график пар и экзаменов адаптируют под ротации и боевые дежурства.
  • Упрощенное поступление: для зачисления на бюджет не нужно сдавать НМТ, достаточно пройти собеседование по разным предметам.
  • Льготы для семей: если сам боец не имеет возможности учиться, он может "делегировать" свое право на бесплатное образование одному из членов семьи (ближайшим родственникам).
  • Широкий выбор: учиться можно на одной из самых популярных гражданских специальностей (от кибербезопасности или IT до журналистики и менеджмента) в семи вузах Украины.
  • Ограниченные сроки: подать документы в рамках проекта необходимо до 1 июля.

Как военные могут учиться без отрыва от службы

Украинцам рассказали, что военнослужащие ВМС могут учиться прямо во время службы.

Соответствующий проект реализуется при содействии общественной организации "Наші мрії" в рамках меморандума между:

  • ВМС ВСУ;
  • учреждениями высшего образования.

Программа "Вступ 2026" предусматривает возможность получить:

  • либо полное общее среднее образование;
  • либо профессионально-техническое образование;
  • либо высшее образование.

Главная особенность проекта - военнослужащим не нужно оставлять службу или брать дополнительные отпуска для обучения.

То есть образовательный процесс полностью адаптирован под специфику военной службы.

Все занятия, сессии, зачеты и экзамены - проходят онлайн.

При этом преподаватели подстраивают график под ротации, отпуска, боевые дежурства и другие служебные обстоятельства военного.

"Таким образом, человек может одновременно продолжать службу и получать образование - от полного общего среднего до магистерского уровня", - объяснили украинцам.

Кто может принять участие в проекте

В первую очередь проект ориентирован на участников боевых действий (УБД).

Но при наличии свободных бюджетных мест к обучению могут присоединяться и другие военнослужащие.

Предусмотрена также возможность "делегировать" право на обучение членам семей военных:

  • женам (мужьям);
  • детям;
  • близким родственникам.

"То есть если боец не имеет возможности или желания учиться самостоятельно, он может рекомендовать одного члена семьи на одно потенциальное место", - рассказали в центре рекрутинга.

Что известно об упрощенных условиях поступления

В рамках проекта "Вступ 2026" предусмотрены упрощенные условия поступления:

  • прием на обучение - без национального мультипредметного теста (НМТ);
  • зачисление - на основе онлайн-собеседования;
  • подача документов - до 1 июля;
  • зачисление на бюджетные места по квоте - до 11 августа.

При этом собеседование проводится по таким предметам:

  • Украинский язык;
  • История Украины;
  • Математика;
  • один предмет на выбор.

Для тех, кто уже имеет магистерский уровень и хочет получить второе высшее образование или поступить в аспирантуру, льготные условия обучения определяются индивидуально.

Какие документы нужно подготовить для поступления

Для участия в программе необходимо подать следующие документы:

  • удостоверение УБД или справку формы №6 (копию);
  • паспорт или ID-карту (копию);
  • выписку о месте регистрации;
  • идентификационный код (копию);
  • две фотографии 3х4;
  • документ об имеющемся уровне образования (копию).

Кроме того действующим военнослужащим - после распределения в учебное заведение - необходимо получить выписку из приказа о разрешении на обучение.

Какие учебные заведения присоединились к проекту

В 2026 году к проекту уже приобщены семь высших учебных заведений (в Киеве, Днепре, Харькове и Запорожье):

  • Национальный университет "Запорожская политехника";
  • Запорожский национальный университет;
  • Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного;
  • Запорожский институт экономики и информационных технологий;
  • Мариупольский государственный университет;
  • Университет таможенного дела и финансов;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

По словам организаторов проекта, количество партнерских заведений растет ежегодно (раньше в проекте участвовали только четыре вуза, а сейчас их уже семь).

В будущем планируется дальнейшее увеличение их количества.

Какие специальности доступны для военных

В целом военнослужащие могут выбрать наиболее желаемую специальность из широкого перечня - от технических или IT-направлений до гуманитарных и управленческих.

При этом среди самых популярных направлений обучения упоминаются такие:

  • "Кибербезопасность и защита информации";
  • "Компьютерная инженерия";
  • "Инженерия программного обеспечения";
  • "Системный анализ и наука о данных";
  • "Автоматизация и робототехника";
  • "Журналистика";
  • "Менеджмент";
  • "Агроинженерия";
  • "Публичное управление";
  • "Международные экономические отношения";
  • "Социальная работа";
  • "Политология";
  • "Туризм";
  • "Архитектура и строительство".

Сообщается также, что из-за высокого спроса на отдельные специальности количество заявок иногда превышает наличие бюджетных мест.

"В таком случае кандидатам могут предложить альтернативное направление подготовки на тех же условиях", - объяснили гражданам.

Как расширяется проект и куда обращаться

По словам организаторов проекта, спрос на эту образовательную программу постоянно растет.

Так, в 2024 году документы на участие в ней подали около 200 человек, а по состоянию на май 2026 года - уже более 300 (и поступление заявок продолжается).

В ВМС отмечают: развитие образовательных возможностей для военных является не только социальной поддержкой, но и важной составляющей профессионального развития личного состава.

"Ведь нужно помнить, что получение офицерского звания и соответственно карьерный рост возможен только при наличии высшего образования", - напомнили украинцам.

Сегодня проект продолжает расширяться в направлении привлечения большего количества учебных заведений и расширения доступных специальностей.

Кроме того, благодаря сотрудничеству ВМС и ОО "Наші мрії", активно внедряется возможность подачи заявки на получение образования через "Армія+".

Таким образом, все больше представителей ВМС получат шанс получить образование даже во время службы.

Чтобы не упустить свой шанс на образование без отрыва от службы военным советуют обращаться в 3-й центр рекрутинга ВМС:

  • либо по телефону: +38 (097) 041 17 55;
  • либо через официальный сайт центра рекрутинга ВМС ВСУ: recrutvms.mil.gov.ua.

