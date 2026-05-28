Міноборони шукає спеців для нової IT-вертикалі: як подати заявку і що з вимогами
Міноборони оголосило про пошук фахівців із досвідом в IT, аналітиці та менеджменті. Отримати посаду за спеціальністю пропонують у межах нової системи управління цифровізацією.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ) у Facebook.
Головне:
- Масштабний набір: у межах розгортання нової цифрової IT-вертикалі у Силах оборони відкрито понад 2 000 вакансій.
- Хто потрібен: долучитись до допомоги війську запрошують досвідчених фахівців у сферах IT, аналітики даних, проєктного менеджменту та управління цифровими трансформаціями.
- Для кого актуально: подати заявку, щоб отримати посаду за своєю спеціальністю, можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні українці.
- Умови та бонуси: тим, хто відповідає вимогам і пройде відбір, пропонують подальшу службу у війську на обраній посаді (у деяких випадках можна навіть отримати первинне звання "молодший лейтенант" одночасно з призначенням).
- Бажане місце: конкретний підрозділ можна вибрати за умови, якщо в ньому є вільне місце і кваліфікація фахівця відповідає всім вимогам.
- Як потрапити у відбір: щоб спробувати стати частиною нової цифрової вертикалі, необхідно подати заявку на сайті digitalteam.mod.gov.ua (надіслати резюме або заповнити відповідну форму).
Що таке IT-вертикаль у Силах оборони
ІТ-вертикаль (або цифрова вертикаль) у Силах оборони - це структура цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в системі Міноборони.
Простими словами, це мережа військових посад для IT-фахівців на всіх рівнях:
- від окремих підрозділів чи батальйонів;
- до органів військового управління, Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України.
Мета і завдання цієї структури
Мета розгорнутої цифрової вертикалі - забезпечити швидке впровадження корисних технологій, асиметричну перевагу українського війська через цифровий прорив у мисленні, процесах і технологіях.
Тобто йдеться про формування мережі лідерів і підрозділів, які:
- оперативно впроваджують цифрові системи у війську;
- збирають зворотний зв'язок і реальні потреби підрозділів;
- координують запуск і масштабування рішень (технологій), які вже довели ефективність;
- формують вимоги до нових продуктів і замовляють їх;
- формують ІТ-культуру у війську.
Основні завдання ІТ-вертикалі у Силах оборони (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)
Чому цифрова вертикаль війську необхідна
Ініціатори проєкту нагадали, що сучасна війна - це війна технологій. Саме тому сьогодні необхідно:
- створити технологічну перевагу на полі бою;
- зробити службу зручнішою.
"Структура цифрової трансформації потрібна, щоб корисні рішення з'являлися в підрозділах максимально швидко. Це прибирає зайву бюрократію, щоб військові на місцях отримували актуальні дані та цифрові сервіси без затримок", - пояснили українцям.
Уточнюється, що швидкість тестування та впровадження інновацій - це те, що дає змогу бути на крок попереду ворога.
Які спеціалісти особливо потрібні зараз
Згідно з інформацією МОУ, сьогодні для роботи в межах цифрової вертикалі потрібні такі спеціалісти:
- керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);
- проєктний менеджер (Project Manager);
- аналітик даних (Data Analyst);
- бізнес-аналітик (Business Analyst);
- фахівець із супроводження продукту (Product Support);
- фахівець із документального супроводження (Technical Writer).
Актуальні вакансії в межах ІТ-вертикалі (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)
В цілому в межах ініціативи відкрито понад 2 000 посад в органах військового управління, військових частинах і у підрозділах.
Хто може отримати посаду і які вимоги
Отримати посаду за спеціальністю у новій системі управління цифровізацією Міноборони можуть:
- як чинні військовослужбовці;
- так і цивільні фахівці (для них передбачений подальший вступ до війська через мобілізацію або контракт).
Обмежень за званням чи віком - немає.
Якщо посада офіцерська, а кандидат ще не має офіцерського звання - є можливість отримати первинне звання "молодший лейтенант" одночасно з призначенням.
Ключова вимога - наявність релевантного досвіду в ІТ або управлінні:
- управління командами;
- проєктного менеджменту;
- аналітики даних;
- бізнес-аналізу;
- супроводження ІТ-продуктів;
- роботи з технічною документацією.
Основні вимоги до кандидатів на посади (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)
Як подати заявку і що буде потім
Заявку на участь у проєкті (щоб долучитись до ІТ-вертикалі) можна подати через спеціальний сайт digitalteam.mod.gov.ua:
- або надіславши резюме;
- або заповнивши форму.
Після цього кандидат на вакансію проходить відбір:
- співбесіду з незалежним HR;
- технічне інтерв'ю з профільними експертами;
- фінальну співбесіду з безпосереднім керівником.
Як стати частиною ІТ-вертикалі МОУ (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)
Варто зазначити, що питання де саме служитиме людина вирішується на етапі технічного інтерв'ю з профільними експертами.
При цьому можна вибрати конкретний підрозділ - якщо в ньому є вільне місце і кваліфікація фахівця відповідає всім вимогам.
"Остаточне рішення залежить від результатів співбесіди та потреб служби", - підсумували в МОУ.
