НМТ-2026: что изменилось в тестах, сколько баллов надо набрать и с чем не допустят на экзамен
До 2 апреля в Украине продолжается регистрация на основную сессию НМТ-2026. Формат тестирования остается прошлогодним, только изменится количество заданий по физике и химии.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Главное:
- Формат экзамена: Модель "3+1" остается неизменной. Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, четвертый предмет - на выбор участника.
- "Новое" правописание: С 2025 года тесты по украинскому языку полностью базируются на нормах Украинского правописания 2019 года.
- Безопасность в приоритете: В прифронтовых областях почти 100% экзаменационных центров будут работать в укрытиях.
- Изменения в предметах: В тестах по физике добавили два задания, а в тесте по химии количество заданий сократили с 30 до 24.
- НМТ за границей: Тестирование подтверждено в 32 странах (54 города), однако количество мест ограничено - абитуриентам советуют не медлить с регистрацией.
- Порог баллов: Для получения результата необходимо набрать не менее 15%, а по украинскому языку и истории Украины - 15% + 1 балл от общего количества тестовых баллов.
Модель "3+1" и технические правки в тестах
Структура экзамена в 2026 году остается неизменной: четыре предмета за один день. Обязательный блок включает украинский язык, математику и историю Украины. Четвертый предмет поступающий выбирает самостоятельно. Весь процесс разделен на два этапа по 120 минут с коротким 20-минутным перерывом.
Однако содержательное наполнение претерпело точечные изменения. УЦОКО добавили два задания в тест по физике, зато существенно сократили блок по химии - с 30 до 24 вопросов.
Тесты по украинскому языку будут базироваться на нормах Украинского правописания 2019 года.
Пороговые баллы: цена ошибки растет
Для того, чтобы получить заветные 100 баллов и иметь право подавать документы в вуз, участник должен преодолеть установленный порог. В 2026 году он составляет не менее 15% от общего количества тестовых баллов.
Особое внимание следует уделить украинскому языку и истории Украины - здесь порог несколько выше: 15% + 1 балл.
Вакуленко отмечает, что эти цифры не являются показателем высоких знаний, а лишь подтверждают владение базовыми навыками, необходимыми для обучения в университете.
Безопасность: экзамены под землей и защита от "сливов"
Главный вызов 2026 года - стабильность тестирования. В прифронтовых областях (Харьковская, Запорожская, Сумская и другие) почти 100% экзаменационных центров перенесены в укрытие. Это стратегическое решение позволяет не останавливать таймер во время воздушных тревог.
Для борьбы с недобропорядочностью УЦОКО внедряет трехуровневую защиту:
- Металлоискатели: проверка на наличие гаджетов перед входом в аудиторию.
- СЕВ-браузер: специальное программное обеспечение, полностью блокирующее выход в интернет с рабочего компьютера.
- Видеонаблюдение: непрерывная фиксация процесса в каждом центре.
Форс-мажоры: блэкауты и длительные тревоги
Если тестирование проходит не в укрытии и объявлена тревога, инструкторы обязаны остановить процесс и вывести участников в безопасное место.
Если вынужденный перерыв (тревога или отсутствие света) длится более 2,5 часов, сессия считается несостоявшейся. В таком случае абитуриент должен в течение трех рабочих дней подать заявление на участие в дополнительной сессии.
Как действовать при форс-мажорных обстоятельствах во время НМТ (инфографика РБК-Украина)
НМТ за рубежом и "фактор мобилизации"
География НМТ-2026 охватывает 54 города в 32 странах. Регистрация за рубежом имеет жесткие лимиты: как только квота на город исчерпывается, он исчезает из перечня доступных в системе.
Интересен статистический сдвиг: доля выпускников прошлых лет среди участников выросла до 21%. Хотя в УЦОКО избегают прямых оценок связи этого показателя с мобилизационными процессами, динамика очевидна - спрос на статус студента среди взрослого населения продолжает расти четвертый год подряд.
Вернется ли ВНО
По словам Татьяны Вакуленко, НМТ - это исключительно инструмент военного времени. Он компактный и гибкий, но не позволяет использовать открытые задания (например, собственные высказывания).
Возвращение к классическому бумажному ВНО возможно только после полной стабилизации ситуации с безопасностью в стране.
Что нужно брать на экзамен
Для допуска во временный экзаменационный центр (ТЭЦ) необходимо иметь при себе:
- Сертификат участника НМТ (его нужно заранее загрузить из персонального кабинета) + приглашение на экзамен.
- Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта) или его цифровой аналог в приложении "Дія".
- Ручку (любого цвета) для записей в черновиках.
- Бутылку воды без этикетки.
- Теплую одежду: поскольку многие центры работают в укрытиях, где может быть прохладно во время длительных тревог, стоит иметь с собой кофту или худи.
Под строгим запретом
Любые технические устройства - телефоны, наушники, смарт-часы - должны быть оставлены в специально отведенном месте. Использование гаджетов или печатных шпаргалок приведет к немедленной аннуляции результата без права пересдачи в текущем году.
Что можно и нельзя брать с собой на экзамен участникам НМТ (инфографика РБК-Украина)
Как подготовиться к НМТ
Директор УЦОКО советует не пытаться выучить все за последнюю ночь, а действовать системно:
- Демонстрационные варианты: Пройдите тесты прошлых лет и тренировочные блоки на сайте УЦОКО. Это поможет привыкнуть к интерфейсу программы.
- Тайм-менеджмент: На экране во время экзамена вы будете видеть таймер. Научитесь распределять время так, чтобы сложные задания (например, по математике или физике) не "съели" весь ресурс.
- Тактика пропуска: Если задание кажется слишком сложным, пропустите его и вернитесь позже. Сначала выполните то, в чем уверены на 100%.
"Лучший способ - это ответственное обучение в течение школьных лет. Тогда подготовка непосредственно к НМТ будет заключаться только в ознакомлении с форматом заданий", - заключает Татьяна Вакуленко.
