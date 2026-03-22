Хто складає завдання НМТ та як їх перевіряють на складність: роз'яснення УЦОЯО
Розробка завдань для національного мультипредметного тесту (НМТ) включає незалежну експертизу та апробацію на учнях. Така система дозволяє майже повністю виключити критичні помилки та збалансувати складність іспиту.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Головне:
- Тести пишуть сертифіковані автори-тестологи.
- Кожне запитання проходить через двох незалежних експертів.
- Завдання перевіряють на реальних учнях (апробація) перед тим, як винести на іспит.
- Складність кожного питання вираховують за допомогою психометричного аналізу.
- Системні помилки в НМТ майже неможливі, проте одиничні одруки не виключені.
Хто пише завдання
За словами Вакуленко, відомство не просто складає тести самотужки, а замовляє їх у сертифікованих авторів. Це фахівці, які пройшли спеціальне навчання з тестології та досконало знають шкільну програму.
Проте написання завдання - це лише початок. Кожен тест проходить через "фільтр" двох незалежних експертів, які перевіряють:
- відповідність програмі;
- коректність формулювань;
- відсутність фактичних помилок.
Тест-драйв на учнях: як визначають складність
Перш ніж потрапити в екзаменаційну систему, завдання проходять стадію апробації. Їх дають розв'язати вибірці учнів або студентів, після чого фахівці з психометричного аналізу вивчають статистику.
"Після апробації до кожного завдання надають параметри: складність, когнітивний рівень, кореляція тощо. Лише на основі цих даних укладачі ухвалюють остаточне рішення - включати завдання до тесту чи ні", - пояснила Вакуленко.
Чи можливі помилки в системі
Очільниця УЦОЯО запевнила, що завдяки такому контролю системні або критичні помилки в НМТ практично неможливі. Водночас вона визнала, що в масштабах великої комп'ютерної системи не можна на 100% виключити людський фактор.
"Можливі поодинокі одруки або технічні помилки, але вони не мають системного характеру", - підсумувала вона.
