Майже кожен третій не прийшов на іспит: чи штрафуватимуть за пропуск НМТ у 2026-му

В Україні не передбачено фінансового покарання для абітурієнтів, які зареєструвалися на Національний мультипредметний тест (НМТ), але не прийшли на іспит. Проте високий відсоток відсутності учасників створює значне навантаження на державний бюджет.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіда директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко .

Головне: Механізму штрафів за пропуск тестування в Україні не існує.

за пропуск тестування в Україні Під час основних сесій 2025 року іспит пропустив майже кожен десятий зареєстрований.

На додаткових сесіях показник неявки значно вищий - був відсутній майже кожен третій.

Ціна "безкоштовного" тестування

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначає, що держава витрачає значні ресурси на організацію кожного робочого місця для учасника.

"Звісно, у складних умовах війни в учасників можуть бути різні обставини, через які вони не приходять на іспит, однак видається, що в окремих випадках показники неявки свідчать про нерозуміння частиною учасників вартості "безкоштовного" тестування", - заявила Вакуленко.

У відомстві закликають учасників, які знають, що не зможуть прийти на іспит, скасувати свою реєстрацію завчасно.

Статистика неявок за 2025 рік

За офіційними даними Центру, відвідуваність іспитів минулого року розподілилася так:

Основні сесії: на тестування прийшли 91,45% зареєстрованих.

на тестування прийшли зареєстрованих. Додаткові сесії: явка була значно нижчою і склала лише 72,35%.

В УЦОЯО наголошують, що кожне пусте місце в аудиторії - це фактично втрачені державні кошти, оскільки підготовка пунктів тестування та логістика розраховуються на повну кількість зареєстрованих осіб.