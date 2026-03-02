НМТ-2026: 4 причины, по которым вам откажут в регистрации

Уже с 5 марта ученики по всей Украине начнут регистрироваться на Национальный мультипредметный тест (НМТ). Однако это важно сделать правильно, иначе в регистрации может быть отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Вступление Инфо".

Сейчас существует несколько причин, почему могут отказать в регистрации на НМТ. В частности, так может произойти, если при создании персонального кабинета абитуриент:

указал недостоверную информацию;

не загрузил все необходимые документы;

подал копии документов, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Еще одним основанием для отказа является невозможность обеспечить особые (специальные) условия, указанные в медицинском заключении.

"Официальный отказ в таком случае дает возможность поступающему с особыми образовательными потребностями сдавать вступительный экзамен непосредственно в учебном заведении, куда он планирует поступать", - объясняет Telegram-канал.

Там добавили, что если все же произошел отказ в регистрации, тогда в кабинете поступающего будет размещено соответствующее сообщение с указанием причины.