НМТ-2026: 4 причины, по которым вам откажут в регистрации
Уже с 5 марта ученики по всей Украине начнут регистрироваться на Национальный мультипредметный тест (НМТ). Однако это важно сделать правильно, иначе в регистрации может быть отказ.
Об этом сообщает РБК-Украина
Сейчас существует несколько причин, почему могут отказать в регистрации на НМТ. В частности, так может произойти, если при создании персонального кабинета абитуриент:
- указал недостоверную информацию;
- не загрузил все необходимые документы;
- подал копии документов, которые не соответствуют требованиям законодательства.
Еще одним основанием для отказа является невозможность обеспечить особые (специальные) условия, указанные в медицинском заключении.
"Официальный отказ в таком случае дает возможность поступающему с особыми образовательными потребностями сдавать вступительный экзамен непосредственно в учебном заведении, куда он планирует поступать", - объясняет Telegram-канал.
Там добавили, что если все же произошел отказ в регистрации, тогда в кабинете поступающего будет размещено соответствующее сообщение с указанием причины.
Что еще стоит знать об НМТ-2026
Напомним, что ключевым условием для успешной подачи заявки на УМТ является наличие документа, удостоверяющего личность. Поэтому поступающим, которые до сих пор не имеют паспорта, советуют оформить его как можно быстрее.
Также мы информировали, что для большинства учеников 11-х классов НМТ является обязательным этапом для поступления в университеты. Однако есть случаи, когда абитуриенты могут стать студенты без результатов тестирования, используя альтернативные пути зачисления.
Кроме того мы писали, что в Украинском центре оценивания качества образования недавно рассказали, допустят ли искусственный интеллект к созданию тестов и проверки знаний.