У Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу: загроза пуску крилатих ракет

Повітряні Сили повідомили про можливі пуски крилатих ракет.

"Ту-95 здійснили маневр у районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет. Якщо пуски реальні, то розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 03.45", - повідомили у Повітряних Силах.

Також Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для східних та південних областей України.

"Ракетна небезпека у південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС", - повідомили захисники.

МВС України просить під час повітряної тривоги перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

"Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО", - повідомили у МВС.

Зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Раніше ми повідомляли, що за інформацією Повітряних Сил зафіксовано зліт 9 бортів ТУ-95 з аеродрому Оленья.