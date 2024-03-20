Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область: поранено п'ятьох людей

Війська РФ сьогодні вночі, 20 березня, обстріляли Дніпропетровську область з артилерії. Внаслідок удару поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Було голосно у Синельниківському районі. Через ворожу атаку в одному з населених пунктів поранено 5 людей. Постраждала ціла родина. Діти 12 та 19 років, 57-річний чоловік, 47-річна жінка – вона у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, лінію електропередачі та газопровід. Інші деталі наслідків обстрілу росіян з'ясовуються.

Удари росіян по Дніпропетровській області

Окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення РФ не припиняють обстрілу прибережних регіонів Дніпропетровської області.

Так, 9 березня російська армія обстріляла Дніпропетровську область із артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинув 16-річний підліток. Крім того, 22-річний хлопець отримав поранення. Він перебуває у тяжкому стані у лікарні.

Крім того, російські війська в ніч із 8 на 9 березня атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.