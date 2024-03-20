ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Харків вдруге за день під ударом РФ. У місті лунають вибухи

Середа 20 березня 2024 23:00
UA EN RU
Харків вдруге за день під ударом РФ. У місті лунають вибухи Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдруге за день середи, 20 березня, завдала удару по українському місту Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи", - написав Терехов.

У місті та області оголошено сигнал повітряної тривоги. За даними Повітряних сил, наразі існує застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни вже завдали ракетного удару по місту. В результаті цього загинули 5 осіб, ще 5 лишаються зниклими безвісти.

Харків вдруге за день під ударом РФ. У місті лунають вибухи

Удар по Харкову 20 березня

У Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Ракетна атака
NEWS
Харків вдруге за день під ударом РФ. У місті лунають вибухи
Харків вдруге за день під ударом РФ. У місті лунають вибухи
DAILY
"Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою