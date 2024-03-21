Повітряні Сили повідомили про злети ТУ-95: відома кількість бортів

Повітряні Сили повідомили про злети ТУ-95 із Мурманської області РФ. Відомо про 9 бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України .

Ці літаки - носії крилатих ракет Х-101, Х-555 і Х-55.

"Про зміну ситуації повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - написали захисники.

Також захисники закликали не ігнорувати сигналу повітряної тривоги.

"Увага! Зафіксовано близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 03:00", - повідомили у Повітряних Силах.

Атаки росіян по Україні

Раніше ми писали, що вночі 20 березня росіяни з артилерії обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Є постраждалі.

Також росіяни атакували автомобілі з людьми у Херсонській області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Вдень 20 березня росіяни вдарили по Харкову. У місці прильоту виникла пожежа. Під завалами були люди. Є постраждалі.

До речі, ввечері окупанти вдруге вдарили по Харкову.

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