Під Херсоном окупанти атакували автомобілі з людьми: є загиблі

Російські окупанти атакували автомобілі з цивільними людьми під Херсоном. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

За його словами, інцидент стався у Херсонській громаді - на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка.

Російські війська вдарили по автомобілях, в яких були цивільні.

За попередніми даними, внаслідок цинічної атаки ворога загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ять - отримали поранення. Під ударом ворога були багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади, припортова інфраструктура.

Нагадаємо, 19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.