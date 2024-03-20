Під Херсоном окупанти атакували автомобілі з людьми: є загиблі
Російські окупанти атакували автомобілі з цивільними людьми під Херсоном. Внаслідок обстрілу є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
За його словами, інцидент стався у Херсонській громаді - на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка.
Російські війська вдарили по автомобілях, в яких були цивільні.
За попередніми даними, внаслідок цинічної атаки ворога загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років.
Ситуація у Херсонській області
Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.
За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ять - отримали поранення. Під ударом ворога були багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади, припортова інфраструктура.
Нагадаємо, 19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.
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