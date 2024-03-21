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В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога: угроза пуска крылатых ракет

Фото: В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Украине из-за взлета ТУ-95 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.

Воздушные Силы сообщили о возможных пусках крылатых ракет.

"Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет. Если пуски реальные, то расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 03.45", - сообщили в Воздушных Силах.

Также Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности для восточных и южных областей Украины.

"Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - сообщили защитники.

МВД Украины просит во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

"Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО", - сообщили в МВД.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Ранее мы сообщали, что по информации Воздушных Сил, зафиксирован взлет 9 бортов ТУ-95 с аэродрома Оленья.

Атаки россиян по Украине

Ранее мы писали, что ночью 20 марта россияне с артиллерии обстреляли район Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

Также россияне атаковали автомобили с людьми в Херсонской области. В результате обстрела есть погибшие.

Днем 20 марта россияне ударили по Харькову. В месте прилета возник пожар. Под завалами находились люди. Есть пострадавшие.

К слову, вечером оккупанты во второй раз ударили по Харькову.

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