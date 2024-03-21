В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога: угроза пуска крылатых ракет

В Украине из-за взлета ТУ-95 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.
Воздушные Силы сообщили о возможных пусках крылатых ракет.
"Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет. Если пуски реальные, то расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 03.45", - сообщили в Воздушных Силах.
Также Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности для восточных и южных областей Украины.
"Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - сообщили защитники.
МВД Украины просит во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
"Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО", - сообщили в МВД.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Ранее мы сообщали, что по информации Воздушных Сил, зафиксирован взлет 9 бортов ТУ-95 с аэродрома Оленья.
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