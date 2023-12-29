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По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зафіксовано пуски ракет

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 06:41
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По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зафіксовано пуски ракет Фото: в низці областей України оголошена повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У низці областей України сьогодні вранці, 29 грудня оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано пуски ракет крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Що відомо про причину тривоги

У відомстві зазначили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Людей закликають під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Повітряні Сили повідомили про проліт крилатих ракет через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

Також повідомляється про ракети через Сумську область в напрямку Полтавської.

Мапа тривог

Станом на 07:06 повітряна тривога поширилась на всю територію України

По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зафіксовано пуски ракет

Російський обстріл України

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО.

Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів.

Прогримів вибух й у Черкасах.

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