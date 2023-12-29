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У Черкасах прогримів вибух

Черкаси, П'ятниця 29 грудня 2023 05:16
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У Черкасах прогримів вибух Фото: у Черкасах прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Черкасах прогримів вибух. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджає про ракетну небезпеку. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Російський обстріл України

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та Львові. Повідомлялося про роботу ППО.

Крім того о 5:10 ранку прогриміли як мінімум шість вибухів у Харкові.

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