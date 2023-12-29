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У Львові та області пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО

Львівська область, П'ятниця 29 грудня 2023 04:26
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У Львові та області пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО Фото: У Львівській області працювала ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Яворівському районі Львівської області та в місті Львів пролунали вибухи сьогодні вночі, 29 грудня. Працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"У Яворівському районі працювала ППО. Більше інформації згодом", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямок Львівської області та, зокрема, про "Шахеди" в напрямку міста Львів.

Наразі в низці областей України оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Вибухи у Львові

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті було чути вибух. Він заявив, що на підльоті до міста ще 2 повітряні цілі.

У Львівській ОВА заявили, що в обласному центрі працює ППО.

Російські обстріли України

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також у ніч на 28 грудня російська армія запустила по Україні порівняно з минулими днями малу кількість безпілотників-камікадзе. Ворог застосував 8 дронів, з яких українським оборонцям неба вдалося збити 7.

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Львівська область атака дронів Вибух ПВО Війна Росії проти України
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