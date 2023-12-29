По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу, зафиксированы пуски ракет
В ряде областей Украины сегодня утром, 29 декабря, объявили воздушную тревогу. Зафиксированы пуски ракет крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.
Что известно о причине тревоги
В ведомстве отметили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Людей призывают во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Воздушные Силы сообщили о пролете крылатых ракет через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.
Также сообщается о ракетах через Сумскую область в направлении Полтавской области.
Карта тревог
По состоянию на 07:06, воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.
Российский обстрел Украины
Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.
Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.
Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков. В городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.
Прогремел взрыв и в Черкассах.
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