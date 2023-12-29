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По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу, зафиксированы пуски ракет

Украина, Пятница 29 декабря 2023 06:41
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По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу, зафиксированы пуски ракет Фото: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В ряде областей Украины сегодня утром, 29 декабря, объявили воздушную тревогу. Зафиксированы пуски ракет крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Что известно о причине тревоги

В ведомстве отметили, что зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Людей призывают во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Воздушные Силы сообщили о пролете крылатых ракет через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

Также сообщается о ракетах через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Карта тревог

По состоянию на 07:06, воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

По всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу, зафиксированы пуски ракет

Российский обстрел Украины

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков. В городе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Прогремел взрыв и в Черкассах.

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