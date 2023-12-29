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Масований ракетний обстріл. У Харкові пролунали вибухи

Харків, П'ятниця 29 грудня 2023 05:14
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Масований ракетний обстріл. У Харкові пролунали вибухи Фото: вибухи в Харкові вночі 29 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Харкові пролунали вибухи сьогодні вночі, 29 грудня. В більшості областей України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігора Терехова у Telegram.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів", - заявив Терехов.

Раніше Повітряни Сили ЗСУ попереджали про проліт ракет у напрямку Харкова.

Наразі в більшості областей України оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Російський обстріл України

Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО.

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Вибух харков Війна Росії проти України
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