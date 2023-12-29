Масований ракетний обстріл. У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи сьогодні вночі, 29 грудня. В більшості областей України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігора Терехова у Telegram.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів", - заявив Терехов. Раніше Повітряни Сили ЗСУ попереджали про проліт ракет у напрямку Харкова. Наразі в більшості областей України оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях. Російський обстріл України Сьогодні вночі, 29 грудня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та в місті Львів. Повідомлялося про роботу ППО.