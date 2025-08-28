UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Ніжний омлет з грибами за 15 хв: рецепт ситного сніданку

Рецепт смачного омлету з грибами (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Омлет із грибами - швидка і поживна страва, яка поєднує білки яєць із насиченим смаком грибів. Цей рецепт дозволяє приготувати сніданок або легку вечерю всього за 10-15 хвилин, використовуючи мінімум інгредієнтів і доступні продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Омлет з грибним соусом: легкий рецепт

На дві порції знадобляться такі інгредієнти:

  • гриби - 200-250 г  
  • вершки - 80 г  
  • цибуля - 80 г  
  • тортилья - 1 шт.
  • яйця - 4 шт.
  • молоко - 50 мл 
  • сіль, перець, зелень - до смаку
  • твердий сир - 40 г  
  • олія для смаження - 2-3 г  

Загальний час приготування: 15 хв.

Спосіб приготування

Спочатку злегка збризніть сковорідку олією, вкиньте нарізану цибулю і смажте 4 хв. Паралельно додайте до яєць молоко, сіль та перець і ретельно збийте.

Масу перелийте в сковорідку і зверху накрийте тортильєю (попередньо виріжте круг, по розміру сковорідки).

Готуйте на невеликому вогні, при закритій кришці, приблизно 5-7 хв. Після цього переверніть і готуйте ще 2-3 хв.

До цибулі додайте гриби і смажте ще 5-7 хв. Влийте гарячі вершки, посоліть, поперчіть і готуйте до загустіння.

В кінці викладіть на одну половину омлету трішки сиру, далі грибний соус, ще трішки сиру накрийте другою половиною.

Приготування омлету з грибами (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти