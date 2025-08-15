Смачна вечеря з м'ясом за 30 хвилин в духовці: ідеальний рецепт
Запашне м’ясо з овочами, запечене в духовці - це ідеальна страва для сімейної вечері. Для приготування потрібно мінімум зусиль, а отримаєте максимум смаку та користі.
Мʼясо з овочами в духовці
Для приготування необхідні такі продукти:
- свинний биток - 300 г
- спеції (сушений часник, мелений перець, коріандр, сіль) - до смаку
- цибуля - 1 шт.
- картопля 4-5 шт.
- помідор - 2 шт.
- болгарський перець - 1 шт.
- тертий сир - 70 г
- сметана 2 ст. л
- сир для посипки зверху - 70-100 г
Спосіб приготування
Биток наріжте порційними шматками товщиною 1,5-2 см та відбийте, як на відбивні. Посоліть та поперчіть.
Картоплю і цибулю почистіть і наріжте кільцями, болгарський перець та помідори - кубиками.
Дно форми для запікання змастіть олією та викладіть шар м'яса. Посоліть і злегка змастіть олією. Далі викладіть картоплю та цибулю.
Приготування картоплі з м'ясом у духовці (фото: кадр з відео)
Болгарський перець змішайте в тарілці з помідорами та сиром. Все викладіть у форму на цибулю.
Запікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин. В кінці зверху додайте ще сиру та запікайте ще 5-7 хвилин.
М'ясо з овочами у духовці (фото: кадр з відео)
