Смачна вечеря з м'ясом за 30 хвилин в духовці: ідеальний рецепт

П'ятниця 15 серпня 2025 13:05
Рецепт мʼяса з овочами в духовці за 30 хвилин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Запашне м’ясо з овочами, запечене в духовці - це ідеальна страва для сімейної вечері. Для приготування потрібно мінімум зусиль, а отримаєте максимум смаку та користі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.

Мʼясо з овочами в духовці

Для приготування необхідні такі продукти:

  • свинний биток - 300 г
  • спеції (сушений часник, мелений перець, коріандр, сіль) - до смаку
  • цибуля - 1 шт.
  • картопля 4-5 шт.
  • помідор - 2 шт.
  • болгарський перець - 1 шт.
  • тертий сир - 70 г
  • сметана 2 ст. л
  • сир для посипки зверху - 70-100 г

Спосіб приготування

Биток наріжте порційними шматками товщиною 1,5-2 см та відбийте, як на відбивні. Посоліть та поперчіть.

Картоплю і цибулю почистіть і наріжте кільцями, болгарський перець та помідори - кубиками.

Дно форми для запікання змастіть олією та викладіть шар м'яса. Посоліть і злегка змастіть олією. Далі викладіть картоплю та цибулю.

Смачна вечеря з м'ясом за 30 хвилин в духовці: ідеальний рецептПриготування картоплі з м'ясом у духовці (фото: кадр з відео)

Болгарський перець змішайте в тарілці з помідорами та сиром. Все викладіть у форму на цибулю.

Запікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин. В кінці зверху додайте ще сиру та запікайте ще 5-7 хвилин.

Смачна вечеря з м'ясом за 30 хвилин в духовці: ідеальний рецептМ'ясо з овочами у духовці (фото: кадр з відео)

