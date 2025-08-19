Ліниві суші вдома за 10 хвилин: легкий покроковий рецепт

Хочете насолодитися смаком улюблених суші, але не маєте часу чи досвіду для їх приготування? Ми підготували для вас простий рецепт лінивих суші, який зможе приготувати навіть новачок на кухні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної .

Рецепт лінивих суші

Інгредієнти:

рис варений - 250 г

лосось слабосолений - 200 г

огірок свіжий - 1 шт.

крем-сир - 150 г

норі - 2 листи

Легкий спосіб приготування

Огірок та лосось наріжте кубиками. Рис остудіть до кімнатної температури. Листи норі наріжте тонкими смужками за допомогою ножиць.

Покладіть все у миску, додайте крем-сир та ретельно перемішайте.

Приготування лінивих суші (фото: кадр з відео)

Візьміть трохи суміші в руку і сформуйте кульку розміром приблизно з волоський горіх або трохи більше. Викладіть кульки на тарілку. Можна додати соєвий соус, васабі або кунжут зверху для смаку та декору.

Рецепт приготування лінивих суші (фото: кадр з відео)

Головний плюс такого рецепта, що всі суші можна приготувати всього за 10 хв. До того ж не потрібно ідеально накладати листи норі або бояться, що рулет розвалиться.

Рецепт лінивих суші (фото: кадр з відео)