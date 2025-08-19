ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ліниві суші вдома за 10 хвилин: легкий покроковий рецепт

Вівторок 19 серпня 2025 07:45
UA EN RU
Ліниві суші вдома за 10 хвилин: легкий покроковий рецепт Рецепт суші вдома, які готують кілька хвилин (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хочете насолодитися смаком улюблених суші, але не маєте часу чи досвіду для їх приготування? Ми підготували для вас простий рецепт лінивих суші, який зможе приготувати навіть новачок на кухні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.

Рецепт лінивих суші

Інгредієнти:

  • рис варений - 250 г
  • лосось слабосолений - 200 г
  • огірок свіжий - 1 шт.
  • крем-сир - 150 г
  • норі - 2 листи

Легкий спосіб приготування

Огірок та лосось наріжте кубиками. Рис остудіть до кімнатної температури. Листи норі наріжте тонкими смужками за допомогою ножиць.

Покладіть все у миску, додайте крем-сир та ретельно перемішайте.

Ліниві суші вдома за 10 хвилин: легкий покроковий рецептПриготування лінивих суші (фото: кадр з відео)

Візьміть трохи суміші в руку і сформуйте кульку розміром приблизно з волоський горіх або трохи більше. Викладіть кульки на тарілку. Можна додати соєвий соус, васабі або кунжут зверху для смаку та декору.

Ліниві суші вдома за 10 хвилин: легкий покроковий рецептРецепт приготування лінивих суші (фото: кадр з відео)

Головний плюс такого рецепта, що всі суші можна приготувати всього за 10 хв. До того ж не потрібно ідеально накладати листи норі або бояться, що рулет розвалиться.

Ліниві суші вдома за 10 хвилин: легкий покроковий рецептРецепт лінивих суші (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
суші Рецепти
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"