Цю картоплю з м'ясом хочеться їсти кожен день: усі будуть просити добавки

Картопля з м’ясом на шампурі - проста й ситна страва, яка чудово підходить для пікніка чи вечері. Поєднання ароматної картоплі та соковитого м’яса робить страву універсальною та зручною у приготуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал українського кухаря Івана Янюка .

Картопля з м’ясом на шампурі: простий рецепт

Інгредієнти:

картопля - 1,5 кг

вершкове масло - 100 г

паприка копчена - 2 ст.л

часник - 7 зубчиків

сіль - 1 ч.л

мед - 1 ст.л

грудинка свиняча - 700 г

За словами автора відео, запікати картоплю можна на мангалі або просто у духовці вдома.

Спосіб приготування

Якщо картопля молода, то шкірку не потрібно знімати. Зробіть ножем невеличкі надрізи на овочах та перекладіть у велику миску.

До масла додайте паприку, натертий на тертці часник, мед, сіль та все ретельно перемішайте. Додайте соус до картоплі.

Соус для приготування картоплі (фото: кадр з відео)

М'ясо або копчений бочок наріжте, покладіть у миску та ретельно перемішайте. Залиште маринуватись на 30 хвилин.

Картоплю та грудинку чергуючи нанизуйте на шампур. Далі у фольгу замотайте кожен шампур окремо. Поставте на мангал готуватись та перевертайте кожні 5 хв.

Приготування картоплі з м'ясом на мангалі (фото: кадр з відео)

Перевірити готовність картоплі можна за допомогою зубочистки. Загальний час приготування - приблизно 25 хв.

В кінці змініть фольгу та ще посмажте картоплю до золотистої скоринки.

Картопля з м'ясом на мангалі (фото: кадр з відео)