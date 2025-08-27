ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цю картоплю з м'ясом хочеться їсти кожен день: усі будуть просити добавки

Середа 27 серпня 2025 07:45
UA EN RU
Цю картоплю з м'ясом хочеться їсти кожен день: усі будуть просити добавки Рецепт смачної картоплі з м'ясом на шампурі (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Картопля з м’ясом на шампурі - проста й ситна страва, яка чудово підходить для пікніка чи вечері. Поєднання ароматної картоплі та соковитого м’яса робить страву універсальною та зручною у приготуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал українського кухаря Івана Янюка.

Картопля з м’ясом на шампурі: простий рецепт

Інгредієнти:

  • картопля - 1,5 кг
  • вершкове масло - 100 г
  • паприка копчена - 2 ст.л
  • часник - 7 зубчиків
  • сіль - 1 ч.л
  • мед - 1 ст.л
  • грудинка свиняча - 700 г

За словами автора відео, запікати картоплю можна на мангалі або просто у духовці вдома.

Спосіб приготування

Якщо картопля молода, то шкірку не потрібно знімати. Зробіть ножем невеличкі надрізи на овочах та перекладіть у велику миску.

До масла додайте паприку, натертий на тертці часник, мед, сіль та все ретельно перемішайте. Додайте соус до картоплі.

Цю картоплю з м'ясом хочеться їсти кожен день: усі будуть просити добавкиСоус для приготування картоплі (фото: кадр з відео)

М'ясо або копчений бочок наріжте, покладіть у миску та ретельно перемішайте. Залиште маринуватись на 30 хвилин.

Картоплю та грудинку чергуючи нанизуйте на шампур. Далі у фольгу замотайте кожен шампур окремо. Поставте на мангал готуватись та перевертайте кожні 5 хв.

Цю картоплю з м'ясом хочеться їсти кожен день: усі будуть просити добавкиПриготування картоплі з м'ясом на мангалі (фото: кадр з відео)

Перевірити готовність картоплі можна за допомогою зубочистки. Загальний час приготування - приблизно 25 хв.

В кінці змініть фольгу та ще посмажте картоплю до золотистої скоринки.

Цю картоплю з м'ясом хочеться їсти кожен день: усі будуть просити добавкиКартопля з м'ясом на мангалі (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Картошка М'ясо
Новини
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили