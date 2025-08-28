RU

Нежный омлет с грибами за 15 мин: рецепт сытного завтрака

Рецепт вкусного омлета с грибами (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Омлет с грибами - быстрое и питательное блюдо, которое сочетает белки яиц с насыщенным вкусом грибов. Этот рецепт позволяет приготовить завтрак или легкий ужин всего за 10-15 минут, используя минимум ингредиентов и доступные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Омлет с грибным соусом: легкий рецепт

На две порции понадобятся такие ингредиенты:

  • грибы - 200-250 г
  • сливки - 80 г
  • лук - 80 г
  • тортилья - 1 шт.
  • яйца - 4 шт.
  • молоко - 50 мл
  • соль, перец, зелень - по вкусу
  • твердый сыр - 40 г
  • масло для жарки - 2-3 г

Общее время приготовления: 15 мин.

Способ приготовления

Сначала слегка сбрызните сковородку маслом, бросьте нарезанный лук и жарьте 4 мин. Параллельно добавьте к яйцам молоко, соль и перец и тщательно взбейте.

Массу перелейте в сковородку и сверху накройте тортильей (предварительно вырежьте круг, по размеру сковородки).

Готовьте на небольшом огне, при закрытой крышке, примерно 5-7 мин. После этого переверните и готовьте еще 2-3 мин.

К луку добавьте грибы и жарьте еще 5-7 мин. Влейте горячие сливки, посолите, поперчите и готовьте до загустения.

В конце выложите на одну половину омлета немного сыра, далее грибной соус, еще немного сыра накройте второй половиной.

Приготовление омлета с грибами (фото: кадр из видео)

Рецепты