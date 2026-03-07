Німецька відповідь Starlink: три гіганти об’єдналися, щоб створити секретну мережу для армії

Несподіваний альянс замість конкуренції

Три провідні компанії надіслали спільну заявку на участь у проєкті SATCOM Stufe 4, хоча спочатку розглядалися як конкуренти.

За даними німецьких медіа, такий крок став сюрпризом для закупівельного агентства армії ФРН.

"Несподіваний поворот у боротьбі за один із найважливіших військових проєктів - замість конкуренції німецькі виробники хочуть спільно створити супутникову мережу для Бундесверу", - зазначає Spiegel.

Деталі та вартість "німецького Starlink"

Проєкт передбачає створення угруповання з щонайменше 100 супутників.

Міністерство оборони Німеччини планує виділити на його реалізацію від 8 до 10 мільярдів євро. Першу чергу системи - близько 40 малих апаратів - планують вивести на орбіту до 2029 року.

Водночас об'єднання розробників в один консорціум викликає побоювання щодо фінальної ціни контракту.

"Навіть представники правлячої коаліції в комітеті зазначають, що відсутність конкуренції при прямих контрактах може призвести до завищення вартості проєкту", - пише видання.