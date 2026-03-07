Немецкий ответ Starlink: три гиганта объединились, чтобы создать секретную сеть для армии

Немецкие оборонные гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB объединили усилия для создания собственной спутниковой сети для Бундесвера. Проект, который в Германии уже окрестили "мини-Starlink", должен обеспечить военных зашифрованной связью в любой точке мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Три ведущие компании прислали совместную заявку на участие в проекте SATCOM Stufe 4, хотя изначально рассматривались как конкуренты.
По данным немецких медиа, такой шаг стал сюрпризом для закупочного агентства армии ФРГ.
"Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов - вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для Бундесвера", - отмечает Spiegel.
Проект предусматривает создание группировки из не менее 100 спутников.
Министерство обороны Германии планирует выделить на его реализацию от 8 до 10 миллиардов евро. Первую очередь системы - около 40 малых аппаратов - планируют вывести на орбиту до 2029 года.
В то же время объединение разработчиков в один консорциум вызывает опасения относительно финальной цены контракта.
"Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может привести к завышению стоимости проекта", - пишет издание.
Напомним, в последнее время вокруг использования спутниковых систем развернулось настоящее технологическое противостояние.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия начала все активнее использовать Starlink в своих дронах, что значительно повысило угрозу для украинского тыла.
В ответ на это компания SpaceX начала внедрять меры, чтобы заблокировать агрессору доступ к сети. В частности, сообщалось, что SpaceX отрезает россиян от Starlink, создавая технические препятствия для работы нелегальных терминалов.
Из-за неэффективности американской системы в их руках, оккупанты пытаются искать альтернативы. Впрочем, россияне нашли замену Starlink, но она оказалась неэффективной из-за низкой скорости и нестабильности каналов связи.
В то же время важную роль в обеспечении терминалами ВСУ играют союзники. Недавно стало известно, продолжит ли Польша финансирование подписки Starlink для Украины, что является критически важным для координации украинских подразделений.