Остання крапля: як дрон над Києвом штовхнув Маска до блокування Starlink в РФ

Мільярдер Ілон Маск остаточно прийняв рішення відключити росіянам супутниковий зв'язок Starlink після того, як наприкінці січня дрон з терміналом атакував урядовий квартал Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

Поштовхом до відключення став інцидент наприкінці січня, коли російський ударний дрон залетів у урядовий квартал Києва, прямуючи у бік Офісу президента. На щастя, дрон, ідентифікований як БМ-35, врізався у сусідню будівлю, спричинивши незначні пошкодження без жертв.

Після цього українські посадовці безпосередньо звернулися до Маска по допомогу. Вважається, що саме цей епізод запустив процес, що зрештою призвів до обмеження доступу росіян до технології Starlink.

Водночас причини рішення Маска залишаються невідомими - на запити про коментар він не відповів. Але відомо, що після звернення України до SpaceX із проханням обмежити доступ росіян до Starlink, керівництво компанії дало співробітникам вказівку максимально використовувати систему на користь України.

За даними журналіста Саймона Шустера, компанія отримала чітку установку застосовувати Starlink "без обмежень" у всьому, що може допомогти Україні. Усередині компанії мотиви рішення залишалися не до кінця зрозумілими, однак співрозмовники видання називають його політичним кроком Маска.

У матеріалі також підкреслюється, що підтримка України виглядає нетиповою для Маска. Мільярдера пов’язують із президента США Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни. Попри це, у Києві позитивно оцінюють рішення підприємця.