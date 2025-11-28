ua en ru
Над Німеччиною зафіксували рекордну кількість дронів: що може бути під загрозою

Німеччина, П'ятниця 28 листопада 2025 22:22
Над Німеччиною зафіксували рекордну кількість дронів: що може бути під загрозою Фото: Німеччина повідомила про невідомі дрони над військовими об’єктами (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Німеччині зафіксували рекордну активність невідомих дронів над військовими об’єктами за минулий місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У жовтні Німеччина зафіксувала рекордну кількість випадків появи дронів над військовими об’єктами Бундесверу. Якщо раніше апарати переважно спостерігали за армійськими та авіабазами, тепер головною ціллю стали військово-морські об’єкти.

"Бундесвер володіє критичною інфраструктурою, і нині найбільше від спостереження дронів страждає військово-морський флот", - повідомив у публічному коментарі агентству Reuters Торстен Акманн, віце-президент німецької служби військової розвідки BAMAD.

Німеччина має найбільший військово-морський флот серед західних союзників у Балтійському регіоні, поруч із російським Балтійським флотом у Калінінграді.

Балтійське море як центр ризику

Після вторгнення Росії в Україну регіон Балтійського моря набув стратегічного значення для західної оборони. Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО та близькість російського Калінінграда підсилили потребу у захисті морських комунікацій.

Ключовою базою є Вільгельмсхафен, що обслуговує кораблі та керує операціями у Північному і Балтійському морях. Балтійське море є критично важливим для НАТО, оскільки у разі кризи воно може стати єдиним маршрутом постачання до балтійських держав.

Реакція Німеччини і НАТО

Зростання активності дронів біля військово-морських об’єктів спонукало до посилення моніторингу та оновлення протоколів безпеки. У 2024 році відкрили мультинаціональний морський штаб для координації операцій НАТО в регіоні.

Нагадаємо, нещодавно біля берегів Франції сплив російський підводний човен. У відповідь в НАТО заявили про готовність захищатися, а в січні 2025 року Британія помітила російський корабель-розвідник у Ла-Манші.

Також раніше ми повідомляли, що Фінляндія запропонувала НАТО створити базу для розміщення розвідувальних дронів.

