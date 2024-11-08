Фінляндія запропонувала НАТО розмістити базу для розвідувальних дронів

Фінляндія запропонувала Північноатлантичному альянсу розмістити на своїй території нову військову базу. Зокрема, Гельсінкі можуть стати базою для великих розвідувальних дронів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними фінської телерадіокомпанії, найімовірнішим місцем для нової бази є Пірккала, хоча розглядають ще три альтернативні майданчики.

Наразі безпілотники НАТО базуються в Італії, проте їх уже використовували в повітряному просторі Фінляндії для збору даних на східному кордоні.

Як повідомляє видання, плани зі створення нової бази перебувають на початковому етапі, але альянс активно шукає можливості для розширення присутності дронів у Північній Європі.

Очікується, що остаточне рішення про розміщення бази буде ухвалено наступного року.