Британія помітила розвідувальний корабель РФ у Ла-Манші

Королівський флот відстежує російський корабель-розвідник у Ла-Манші. Для захисту морської інфраструктури країна також надасть літаки новому підрозділу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони та сайт уряду Британії.

"Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій для захисту цієї країни", - наголосили в Міноборони.

Фото: російський корабель-розвідник у Ла-Манші (x.com/DefenceHQ)

За їх словами, Королівський військово-морський флот відстежує російський шпигунський корабель в Ла-Манші через кілька тижнів після того, як його спіймали, коли він блукав над критично важливими об'єктами підводної інфраструктури.

Його спіймали після того, як підводний човен Королівського флоту сплив на поверхню поблизу російського судна "Янтарь", щоб попередити, що таємно стежила за кожним його рухом.

У відповідь на попередження Королівського флоту "Янтар" залишив води Британії в Середземному морі, але цього тижня повернувся, пропливши через Ла-Манш, де його фланкував HMS Somerset.

З огляду на можливі загрози в уряді наголосили, що Британія надасть морські патрульні та розвідувальні літаки для посилення реагування НАТО на пошкодження підводних кораблів у Балтійському морі.

Відомо, що НАТО отримає P-8 Poseidon і Rivet Joint морські патрульні та спостереження для діяльності Baltic Sentry, про яку було оголошено після пошкодження підводного кабелю Estlink2 між Естонією та Фінляндією.