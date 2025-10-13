ua en ru
У водах НАТО сплив російський підводний корабель

Понеділок 13 жовтня 2025 03:54
У водах НАТО сплив російський підводний корабель Фото: кадри російського корабля, який виявили у водах НАТО (x.com/NATO_MARCOM)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 9 жовтня, біля берегів Франції сплив російський підводний корабель. У відповідь на інцидент Альянс заявив про готовність захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Морського командування НАТО в соцмережі Х.

"Фрегат ВМС Франції здійснює спостереження за морськими підступами до Альянсу, відзначаючи присутність російського підводного човна, що діє на поверхні біля узбережжя Бретані", - йдеться в публікації.

Також у командуванні додали, що "НАТО готове і захищатиме... Альянс, проявляючи постійну пильність і контролюючи ситуацію на морі по всій Атлантиці".

Інші інциденти

Нагадаємо, кілька тижнів тому, 17 вересня, російське риболовецьке судно опинилося в протоці Ересунн поблизу Швеції. Незабаром шведська берегова охорона і два кораблі НАТО з Данії та Великої Британії його перехопили.

Також ми писали, що в січні 2025 року Британія помітила російський корабель-розвідник у Ла-Манші.

НАТО Франція Російська Федерація
