У водах НАТО сплив російський підводний корабель

У четвер, 9 жовтня, біля берегів Франції сплив російський підводний корабель. У відповідь на інцидент Альянс заявив про готовність захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Морського командування НАТО в соцмережі Х.

We. Are. Watching. Атлантичний океан Фрегат ВМС Франції здійснює спостереження за морськими підходами Альянсу, відзначаючи присутність російського підводного човна , що діє на поверхні біля узбережжя Бретані. НАТО готова захищати наш Альянс з... pic.twitter.com/SeTh3Ij7NN

Також у командуванні додали, що "НАТО готове і захищатиме... Альянс, проявляючи постійну пильність і контролюючи ситуацію на морі по всій Атлантиці".

"Фрегат ВМС Франції здійснює спостереження за морськими підступами до Альянсу, відзначаючи присутність російського підводного човна, що діє на поверхні біля узбережжя Бретані", - йдеться в публікації.

Інші інциденти

Нагадаємо, кілька тижнів тому, 17 вересня, російське риболовецьке судно опинилося в протоці Ересунн поблизу Швеції. Незабаром шведська берегова охорона і два кораблі НАТО з Данії та Великої Британії його перехопили.

Також ми писали, що в січні 2025 року Британія помітила російський корабель-розвідник у Ла-Манші.