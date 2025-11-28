ua en ru
Над Германией зафиксировали рекордное количество дронов: что может быть под угрозой

Германия, Пятница 28 ноября 2025 22:22
Над Германией зафиксировали рекордное количество дронов: что может быть под угрозой Фото: Германия сообщила о неизвестных дронах над военными объектами (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Германии зафиксировали рекордную активность неизвестных дронов над военными объектами за прошлый месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В октябре Германия зафиксировала рекордное количество случаев появления дронов над военными объектами Бундесвера. Если раньше аппараты преимущественно наблюдали за армейскими и авиабазами, теперь главной целью стали военно-морские объекты.

"Бундесвер обладает критической инфраструктурой, и сейчас больше всего от наблюдения дронов страдает военно-морской флот", - сообщил в публичном комментарии агентству Reuters Торстен Акманн, вице-президент немецкой службы военной разведки BAMAD.

Германия имеет самый большой военно-морской флот среди западных союзников в Балтийском регионе, рядом с российским Балтийским флотом в Калининграде.

Балтийское море как центр риска

После вторжения России в Украину регион Балтийского моря приобрел стратегическое значение для западной обороны. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО и близость российского Калининграда усилили потребность в защите морских коммуникаций.

Ключевой базой является Вильгельмсхафен, который обслуживает корабли и руководит операциями в Северном и Балтийском морях. Балтийское море является критически важным для НАТО, поскольку в случае кризиса оно может стать единственным маршрутом поставок в балтийские государства.

Реакция Германии и НАТО

Рост активности дронов возле военно-морских объектов побудил к усилению мониторинга и обновлению протоколов безопасности. В 2024 году открыли мультинациональный морской штаб для координации операций НАТО в регионе.

Напомним, недавно у берегов Франции всплыла российская подводная лодка. В ответ в НАТО заявили о готовности защищаться, а в январе 2025 года Британия заметила российский корабль-разведчик в Ла-Манше.

Также ранее мы сообщали, что Финляндия предложила НАТО создать базу для размещения разведывательных дронов.

