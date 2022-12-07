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У Німеччині заявили, що Україна має право захищатися і за межами своєї країни

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Німеччина, Середа 07 грудня 2022 16:30
У Німеччині заявили, що Україна має право захищатися і за межами своєї країни Фото: речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має гарантоване право на самооборону та не зобов'язана обмежуватися захистом лише на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт зазначив, що Україна зазнавала нападів з боку Росії більше дев'яти місяців.

"Україна має гарантоване право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН... Україна не зобов'язана обмежувати зусилля оборони своєю власною територією", - сказав він.

При цьому він відмовився коментувати повідомлення про вибухи на російських авіабазах. Але є побоювання, що Росія може посилити свої напади на Україну у відповідь.

Нагадаємо, що 5 грудня на російських аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязані пролунали вибухи. Окупанти заявили про так звану "атаку українськими дронами". Повідомлялося, що внаслідок інциденту було пошкоджено вибухом два літаки Ту-95МС і Ту-22М3.

6 грудня стало відомо про нову атаку на російський аеродром, цього разу в Курську.

У Повітряних силах зазначили, що вибухи зменшують спроможність ворога, проте він все ще може завдавати масованих ударів по Україні.

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