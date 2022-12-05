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Опубліковано супутникові фото наслідків вибуху на другому аеродромі в Росії

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Москва, Понеділок 05 грудня 2022 22:54
Опубліковано супутникові фото наслідків вибуху на другому аеродромі в Росії Фото: на базах російської стратегічної авіації сталися вибухи (wikimedia.org)
Автор: Олександр Мороз

У мережі з'явилися супутникові фото наслідків вибуху на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

На опублікованих знімках видно бомбардувальники на російській авіабазі. Біля одного є сліди вибуху. Зазначимо, з цього аеродрому злітає стратегічна авіація для нанесення ракетних ударів по Україні.

Фото: супутникові знімки аеродрому "Енгельс" (sky.com)

Нагадаємо, раніше з'явився знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілево" в Рязанській області. Ймовірно, внаслідок інциденту пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Міністерство оборони Росії заявляє, що сьогодні вранці удари по авіабазах нібито завдали українські дрони радянського виробництва. Москва також заявляє про загибель трьох військовослужбовців.

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