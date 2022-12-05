Опубліковано супутникові фото наслідків вибуху на другому аеродромі в Росії
У мережі з'явилися супутникові фото наслідків вибуху на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .
На опублікованих знімках видно бомбардувальники на російській авіабазі. Біля одного є сліди вибуху. Зазначимо, з цього аеродрому злітає стратегічна авіація для нанесення ракетних ударів по Україні.
Фото: супутникові знімки аеродрому "Енгельс" (sky.com)
Нагадаємо, раніше з'явився знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілево" в Рязанській області. Ймовірно, внаслідок інциденту пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Міністерство оборони Росії заявляє, що сьогодні вранці удари по авіабазах нібито завдали українські дрони радянського виробництва. Москва також заявляє про загибель трьох військовослужбовців.
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