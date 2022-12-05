Опубліковано супутникові фото наслідків вибуху на другому аеродромі в Росії

У мережі з'явилися супутникові фото наслідків вибуху на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

На опублікованих знімках видно бомбардувальники на російській авіабазі. Біля одного є сліди вибуху. Зазначимо, з цього аеродрому злітає стратегічна авіація для нанесення ракетних ударів по Україні. Фото: супутникові знімки аеродрому "Енгельс" (sky.com)