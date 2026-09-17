Китай не нейтральний у війні: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не займає нейтральної позиції у війні Росії проти України. Він також попередив про можливі наслідки співпраці Москви та Пхеньяну для безпеки Східної Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію NHK.

За словами Зеленського, Пекін міг би зіграти активнішу роль у припиненні війни. Він зазначив, що йдеться не лише про постачання зброї, а насамперед про політичну позицію та готовність впливати на ситуацію.

"Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні, політично, навіть якщо йдеться не про зброю. Йдеться про політичну волю, і це шкода, тому що цю війну можуть почати і негайно зупинити сильні лідери, зокрема й Китай", - зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що Китай, за його оцінкою, займає позицію, яка "трохи більша на боці Росії".

Що відбувається з КНДР

Окремо український президент висловився про військове співробітництво Росії та Північної Кореї. Він заявив, що Пхеньян направив десятки тисяч військовослужбовців для участі у бойових діях.

"Це велика проблема, оскільки для Північної Кореї відправка людей не вимагала великих витрат, і вони починають освоювати сучасні методи ведення війни, які можуть застосовувати вже сьогодні", - заявив президент.

За словами Зеленського, Росія фактично дозволила північнокорейським військовим здобути бойовий досвід "без великих втрат". Він вважає, що це створює додаткові ризики безпеки Східної Азії.

Китайські компоненти

Зеленський також заявив, що не бачив китайських ракет, проте зазначив присутність китайських комплектуючих у ракетах та безпілотниках. При цьому він знову порушив питання дипломатичної позиції Пекіна.

Президент України також висловив зацікавленість у розвитку оборонної співпраці з Японією. Зокрема, йдеться про спільну роботу у сфері кібербезпеки та безпілотних технологій.