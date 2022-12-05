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Вибухи на російському аеродромі "Дягілєво": з'явився супутниковий знімок наслідків

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Понеділок 05 грудня 2022 20:52
Вибухи на російському аеродромі "Дягілєво": з'явився супутниковий знімок наслідків Ілюстративне фото: у мережі показали наслідки вибуху на аеродромі Дягілєво (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілєво", що знаходиться в Рязанській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого співробітника Дослідницького інституту зовнішньої політики у США Роба Лі у Twitter.

Він оприлюднив знімок, на якому можна побачити місце вибуху біля російського бомбардувальника Ту-22М3. Ймовірно, літак зазнав пошкодження.

Вибухи на російському аеродромі &quot;Дягілєво&quot;: з'явився супутниковий знімок наслідків Фото: супутниковий знімок наслідків вибуху на аеродромі "Дягілєво" (twitter.com/RALee85)

Лі стверджує, що бомбардувальник був озброєний ракетами Х-22 у момент, коли стався вибух.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.

Після цього в Міноборони РФ заявили, що по аеродромах, де базується стратегічна авіація, нібито вдарили безпілотниками.

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