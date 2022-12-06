ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Гарні новини": Повітряні сили оцінили можливості РФ після вибухів на аеродромах

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 грудня 2022 13:59
"Гарні новини": Повітряні сили оцінили можливості РФ після вибухів на аеродромах Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Вибухи на російських аеродромах зменшують спроможність ворога. Але у росіян поки є ще літаки для завдання масованих ударів по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Наслідки (вибухів в РФ, - ред.) ми бачили в відкритих джерелах, ми бачили супутникові знімки. Наслідки які - в них зменшиться кількісно техніка, яка постраждала внаслідок цих загадкових вибухів", - зазначив Ігнат.

При цьому він акцентував, йде мова про те, чи будуть росіяни відновлювати пошкоджене і навіть якщо наважаться, то "потрібно мати з чого та як".

"Можливо донорство буде запроваджене - з інших літаків знімати. Але це безумовно дуже гарні новини, тому що якщо виходить з ладу 1-2 літаки може ще кілька літаків це їхні спроможності зменшує, тому що завдання масованих ракетних ударів воно ймовірне ще, тому що достатньо цих літаків у них є на озброєнні Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3, на жаль, в Росії ще є, але ті заходи безпеки, яких вони не дотримуються можуть спричинювати і до подальших наслідків і зменшення їхнього бойового потенціалу", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Росії повідомили про атаку на аеродром в Курську. Згодом також стало відомо про нібито "атаке безпілотників" на комбінат "Слава".

Додамо, вчора, 5 грудня на російських аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязані пролунали вибухи.

Зазначимо, за даними міжнародних аналітиків, ці вибухи на стратегічно важливих аеродромах Росії можуть зірвати кампанію кремля щодо масованих ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України