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У російському Курську стався вибух на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотника

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Курськ, Росія, Вівторок 06 грудня 2022 07:19
У російському Курську стався вибух на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотника Фото: вибух у Курську (t.me)
Автор: Володимир Костирін

У Курську (Російська Федерація) в районі аеродрому вночі у вівторок, 6 грудня, стався вибух із подальшою пожежею. Палаючий нфтонакопичувач намагаються загасити пожежні служби. Влада регіону повідомляє про атаку безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.

"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач", - йдеться у заяві чиновника.

Також зазначається, що внаслідок події постраждалих немає.

Губернатор додав, що пожежа локалізується і на місці працюють "усі спецслужби".

У мережі публікують відео з місця НП. На кадрах видно спалахи під час вибухів, а також стовп полум'я в темному нічному небі.

Відео: вибух у районі курського аеропорту вночі 6 грудня у РФ

Тут варто зазначити, що нинішній інцидент на аеродромі в Курську став третім НП з аеродромами у РФ протягом доби.

Так, раніше вдень, 5 грудня, РосЗМІ повідомляли про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.

Після цього в Міноборони РФ заявили, що по аеродромах, де базується стратегічна авіація, нібито вдарили безпілотниками.

Пізніше з'явився знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілево" в Рязанській області. А згодом оприлюднили й супутникові фото наслідків вибуху на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.

У Росії стверджують, що аеропорти атакували безпілотники. Разом з тим, як наголосив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, що підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня поки що неможливо.

Додамо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни, вибухи на двох стратегічних аеродромах у РФ 5 грудня можуть зірвати кампанію ракетних ударів по українській інфраструктурі.

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