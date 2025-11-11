У Німеччині затримали чоловіка, який планував убити Меркель і Шольца

У німецькому місті Дортмунд затримали чоловіка за підозрою у підготовці замаху на політиків. Він планував убити, зокрема, колишніх канцлерів Олафа Шольца та Ангелу Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Як повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини, 49-річний Мартін С. збирав пожертви для убивства відомих політиків, серед яких були й колишні канцлери Меркель та Шольц.

Усього в його списку фігурували понад 20 політиків і державних діячів Німеччини.

Як зазначає видання, на погляди Мартіна С. вплинула незгода з політикою уряду під час пандемії коронавірусу. Нібито це й підштовхнуло його планувати замахи.

Також чоловік ідентифікував себе з ультраправою течією "рейхсбюргерів", які ставлять за мету повалити конституційний лад Німеччини.

За даними Spiegel, у списку зловмисника були також колишній міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах та колишній міністр закордонних справ Анналена Бербок.