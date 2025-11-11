У Німеччині затримали чоловіка, який планував убити Меркель і Шольца
У німецькому місті Дортмунд затримали чоловіка за підозрою у підготовці замаху на політиків. Він планував убити, зокрема, колишніх канцлерів Олафа Шольца та Ангелу Меркель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як повідомили у Федеральній прокуратурі Німеччини, 49-річний Мартін С. збирав пожертви для убивства відомих політиків, серед яких були й колишні канцлери Меркель та Шольц.
Усього в його списку фігурували понад 20 політиків і державних діячів Німеччини.
Як зазначає видання, на погляди Мартіна С. вплинула незгода з політикою уряду під час пандемії коронавірусу. Нібито це й підштовхнуло його планувати замахи.
Також чоловік ідентифікував себе з ультраправою течією "рейхсбюргерів", які ставлять за мету повалити конституційний лад Німеччини.
За даними Spiegel, у списку зловмисника були також колишній міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах та колишній міністр закордонних справ Анналена Бербок.
Замахи на політиків
Нагадаємо, раніше у Бельгії затримали трьох чоловіків за підозрою в підготовці убивства премʼєр-міністра Барта Де Вевера.
У липні в Ізраїлі прокурори висунули звинувачення 70-річній жінці, яка планувала замах на прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу. Підсудна вирішила скоїти замах на прем'єра після того, як дізналася, що вона невиліковно хвора.
А у травні минулого року прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили після засідання уряду в місті Гандлова. Нападник здійснив п’ять пострілів, зокрема в живіт. Стрільця засудили до 21 року ув'язнення.