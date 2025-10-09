ua en ru
У Бельгії затримали трьох підозрюваних у підготовці замаху на прем’єра

Бельгія, Четвер 09 жовтня 2025 21:55
UA EN RU
У Бельгії затримали трьох підозрюваних у підготовці замаху на прем’єра Фото: прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бельгії в четвер затримали трьох чоловіків за підозрою в підготовці убивства премʼєр-міністра Барта Де Вевера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як повідомляється, федеральна прокуратура Бельгії ліквідувала підозрюваний терористичний осередок, який, як вважається, планував напад на прем'єра.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних 2001, 2002 і 2007 року народження у межах розслідування спроби терористичного вбивства.

У місті Дерне на півночі Бельгії слідчі виявили саморобну вибухівку, яку підозрювані, як повідомляється, планували прикріпити до дрона для здійснення нападу. Під час обшуку також вилучили 3D-принтер та електронні компоненти.

"Є ознаки того, що наміром було здійснити терористичний напад, натхненний джихадистами, спрямований проти політиків", - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, у липні в Ізраїлі прокурори висунули звинувачення 70-річній жінці, яка планувала замах на прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу. Підсудна вирішила скоїти замах на прем'єра після того, як дізналася, що вона невиліковно хвора.

