У Бельгії затримали трьох підозрюваних у підготовці замаху на прем’єра
У Бельгії в четвер затримали трьох чоловіків за підозрою в підготовці убивства премʼєр-міністра Барта Де Вевера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Як повідомляється, федеральна прокуратура Бельгії ліквідувала підозрюваний терористичний осередок, який, як вважається, планував напад на прем'єра.
Правоохоронці затримали трьох підозрюваних 2001, 2002 і 2007 року народження у межах розслідування спроби терористичного вбивства.
У місті Дерне на півночі Бельгії слідчі виявили саморобну вибухівку, яку підозрювані, як повідомляється, планували прикріпити до дрона для здійснення нападу. Під час обшуку також вилучили 3D-принтер та електронні компоненти.
"Є ознаки того, що наміром було здійснити терористичний напад, натхненний джихадистами, спрямований проти політиків", - заявили в прокуратурі.
