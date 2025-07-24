В Ізраїлі затримали 70-річну жінку, яка готувала замах на Нетаньяху

В Ізраїлі 24 липня прокурори висунули звинувачення 70-річній жінці, яка планувала замах на прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Підсудна вирішила скоїти замах на прем'єра після того, як дізналася, що вона невиліковно хвора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Times of Israel .

Особистість жінки не розкривають. Відомо, що її заарештували приблизно за два тижні до того, як оголосити обвинувальний акт в Тель-Авівському окружному суді. Підсудну звинувачують у теракті, попри це, їй змінили запобіжний захід на домашній арешт із забороною наближатися до будівель прем'єр-міністра та уряду

Прокурори вважають, що жінка може спробувати здійснити свій план, якщо перебуватиме на волі. За даними слідства, 70-річна ізраїльтянка - остання із затриманих протягом кількох місяців у справі щодо підготовки замаху на Нетаньяху.

Справа тягнеться з 2024 року, коли кількох підозрюваних звинуватили у підготовці замахів на прем'єра та низку інших чинний та колишніх урядовців.

Правоохоронці змогли виявити жінку завдяки тому, що наприкінці червня вона розповіла про план своєму другу, активісту "антиурядового руху". Зокрема жінка просила його допомогти знайти ручний протитанковий гранатомет (РПГ), пострілом з якого планувалося знищити прем'єра.

Окрім цього, обвинувачена попросила цього друга допомогти зі збором розвідувальних даних щодо розкладу, пересування, місцезнаходження та охорони прем'єр-міністра. Активіст спочатку спробував відговорити жінку від її бажання, після чого зв'язався з адвокатом, а той повідомив правоохоронців.

Прокурори заявили, що підсудна готувалася до вбивства Нетаньяху, керуючись " політичними чи ідеологічними міркуваннями" та з "наміром посіяти страх" серед населення та урядовців.

"Це діяння передбачало значний ризик заподіяння серйозної фізичної шкоди особі", - заявила прокуратура.